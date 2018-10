Piemonte, allerta temporali e tempeste

(ANSA) - TORINO, 26 OTT - Allerta gialla in Piemonte per temporali e tempeste di vento. L'ultimo bollettino di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) riporta la previsione, per domani, di "venti molto forti da sud" in particolare, nel basso Piemonte al confine con la Liguria. Le raffiche potranno causare la caduta di alberi, danni alle coperture e disagi alla viabilità.

Un'altra area critica a nord della regione: nel Verbano e nella zona del lago Maggiore, dal tardo pomeriggio di domani, sono attese piogge "forti e persistenti". La quota neve sarà al di sopra dei 2000 metri a nord e a 2.200-2.300 metri sugli altri settori. Domenica miglioramento ma solo temporaneo: le previsioni di Smi (Società Meteorologica Italiana) indicano un nuovo e più marcato peggioramento per la giornata di lunedì.