Multa Gtt,nuove accuse ex capo gabinetto

(ANSA) - TORINO, 26 OTT - Non solo concussione, ma anche falso ideologico in atto pubblico. È la nuova accusa contestata stamattina, all'udienza preliminare, dal sostituto procuratore di Torino Gianfranco Colace a Paolo Giordana, ex capo di gabinetto della sindaca Chiara Appendino,all'ex presidente e a.d. di Gtt Walter Ceresa e ad altri due dirigenti dell'azienda pubblica di trasporti.

Da un'intercettazione era emerso che Giordana aveva chiesto a Ceresa di "intervenire" a favore di un suo amico che aveva preso una multa. Il presidente di Gtt coinvolse i due dirigenti, la sanzione finì tra i verbali "dubbi". Per questo il pm ritiene sia stato commesso anche un falso.