Juve: Allegri, importante ripartire in A

(ANSA) - TORINO, 26 OTT - Dopo la brillante notte di Manchester "la cosa più importante è riprendere il cammino in campionato. Ma dobbiamo fare molta attenzione all'Empoli, perché è un'ottima squadra, tra quelle in fondo alla classifica è quella che più di tutte gioca e si propone e non ha mai sbracato. Sarà una partita complicata che non possiamo permetterci di prendere sottogamba". Così l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della trasferta in Toscana.