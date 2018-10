Asja Ambiente, punta a 50% ricavi estero

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Realizzare entro il 2022 il 50% del fatturato all'estero continuando a crescere in Cina, Colombia e Brasile. E' l'obiettivo di Asja Ambiente, azienda che dal 1995 produce, costruisce e gestisce impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili, in Italia e all'estero. "Oggi realizziamo il 30% dei nostri ricavi, pari a oltre 500 milioni di euro, attraverso l'export. Il nostro obiettivo è arrivare in 4 anni a una quota pari al 50%", spiega il presidente Agostino Re Rebaudengo, imprenditore torinese e fondatore dell'azienda. Un gruppo che ha un target ambizioso: un incremento del fatturato di circa il 20% all'anno nei prossimi cinque anni, grazie a una strategia di crescita e una solidità che le hanno consentito di entrare nel programma internazionale Elite del London Stock Exchange Group. Asja Ambiente, che ha sede a Rivoli (Torino) e ha 190 dipendenti, punta a crescere nei Paesi dove è già presente, Cina, Colombia e Brasile, mercato quest'ultimo sempre più centrale nei piani dell'azienda