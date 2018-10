In arrivo a Caselle 'gigante cieli'

(ANSA) - TORINO, 25 OTT - Tutti col naso all'insù, a Caselle, per l'atterraggio di un Antonov 124. All'aeroporto 'Sandro Pertini' l'arrivo del gigante dei cieli, il cargo più grande del mondo dopo l'Antonov An225 e l'Airbus 380, è atteso venerdì 26 e martedì 30 ottobre. Lungo 70 metri, e con un'apertura alare di 73 metri, trasporterà negli Stati Uniti, a Detroit, i Centri di Lavoro Multimandrino progettati e costruiti da Vigel Spa. Dal peso di 32 tonnellate ciascuno, saranno asset strategici per il colosso dell'auto General Motors per una delle sue piattaforme più importanti sul mercato Nordamericano.