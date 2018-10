Golf, al torneo WGC Reed incanta

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Patrick Reed incanta nel round d'apertura del WGC-HSBC Champions. L'americano con 64 (-8) colpi si prende la leadership e insidia Francesco Molinari nella corsa alla Race to Dubai 2018. A Shanghai, nell'ultimo appuntamento stagionale del World Golf Championship (il mini tour mondiale), avvio deludente per il piemontese, 68/o (76, +4) e già fuori dai giochi nella lotta al torneo che l'azzurro ha vinto nel 2010. In Cina gli americani partono forte. Con Schauffele e Finau 2/i (66, -6) a due colpi da Reed. Quarta piazza per il britannico Fitzpatrick (67, -5). Mentre Fleetwood (68, -4) è 5/o. Stesso score per Cabrera Bello, Horschel, Aphibarnrat e Cheng-tsung. Con Rose e Poulter 10/i (69,-3). Sul green del GC Sheshan International Andrea Pavan (al debutto in un torneo WGC) batte Molinari e si porta in 27/a posizione (72, par) come McIlroy, Hatton, Matsuyama e Koepka, al debutto da leader mondiale.