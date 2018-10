Calcio, Agnelli "giusta Serie A a 18"

(ANSA) - TORINO, 25 OTT - "La riforma va nella direzione di una serie A a 18 squadre, ma la riflessione deve essere presa a livello internazionale, con l'obiettivo di armonizzare". Lo ha detto il presidente della Juventus Andrea Agnelli, in risposta a un'azionista. "Occorre - ha spiegato - un ribilanciamento in campo nazionale e internazionale, non in solo Paese.

Confrontando quello che succede in Inghilterra e Germania, ad esempio, a fine stagione una squadra inglese può arrivare a giocare 53 partite, una tedesca 43.