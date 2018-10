Agnelli, nel calcio sta crescendo l'odio

(ANSA) - TORINO, 25 OTT - "Il calcio non è politica, dobbiamo avere tutti lo stesso obiettivo: far crescere il movimento, avere un campionato esaltante, vedere le italiane trionfare in Europa, rivedere l'Italia vincere la Coppa del Mondo". Così Andrea Agnelli, all'assemblea degli azionisti. "Abbiamo bisogno di armonia nell'ambiente. Lo sfottò è un discorso, l'odio è un altro. Purtroppo, nel calcio si sta divulgando quello che è un sentimento generale delle società: l'odio contro qualcuno o qualcosa"