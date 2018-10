Vialattea pronta per la stagione di sci

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - Prende il via il 7 dicembre, con l'attesa riapertura dopo 4 anni del Colletto Verde, la nuova stagione sciistica del comprensorio della Via Lattea. Ad annunciare le novità per il 2018-2019, il presidente della Sestriere Spa Giovanni Brasso: "Abbiamo lavorato molto, soprattutto sulle piste, e siamo pronti. Anche il riscontro con i tour operator internazionali è molto buono, con una copertura alberghiera pressoché totale nei mesi principali". Confermati prezzi e formule degli abbonamenti stagionali e di quelli settimanali; per il giornaliero, dopo 3 anni di prezzi invariati, è previsto un aumento di 1 euro. Fra le novità, la possibilità di acquistare gli skipass con lo smartphone o alle casse automatiche e, per quanto riguarda le piste e gli impianti, l'intervento sulla pista 32 nell'area di Sestriere, resa percorribile nei giorni festivi fino a Borgata grazie a un apposito sbarco intermedio in fase di realizzazione sulla sciovia Motta. Migliorato anche il nodo Fraiteve.