Sequestrata discarica abusiva Pinerolese

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - Una discarica abusiva è stata scoperta dai carabinieri in un capannone a Roletto, nel Pinerolese, in una zona poco distante dal centro abitato. I rifiuti, 2.700 metri cubi di ecoballe di plastica, copertoni, imballaggi di plastica, fusti di oli esausti, solventi e cumuli di polveri - i più pericolosi -, erano accatastati sino al soffitto, nascosti dai teloni appesi alle finestre, ammassati uno sopra l'altro nel piazzale dietro il capanno.

L'area, di proprietà di un'azienda dedita al recupero di materiali ferrosi che però non aveva le autorizzazioni, è stata sequestrata. Le attività dei carabinieri proseguono per valutare le responsabilità penali dell'amministratore dell'azienda e per individuare altri soggetti coinvolti.

L'Arpa Piemonte valuterà la pericolosità dei rifiuti sequestrati e li smaltirà.