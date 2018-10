Sci:Cdm,Sestriere,anticipare nostre gare

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - Per le gare di Coppa del Mondo di sci, "a proposito delle quali pensavamo di esserci conquistati sul campo il diritto di essere inseriti ad inizio stagione nei calendari ufficiali internazionali", "non possiamo che sperare nell'aiuto della Fisi perché ci venga assegnata una data a noi più praticabile". È l'auspicio del presidente della Sestriere Spa, Giovanni Brasso, intervenuto sulla questione alla presentazione della stagione sciistica della Via Lattea.

"Purtroppo - ha ricordato - ad oggi siamo stati spostati nel calendario al 15/16 febbraio 2020, data per noi difficilmente accettabile perché in tale periodo saremmo pressoché nell'impossibilità di organizzare un evento così complesso, sia in relazione al reperimento dei posti letto necessari sia per questioni logistiche". Il rischio è quello di non poter ospitare le gare, "per questo - conclude - auspichiamo un anticipo di data almeno al 20 gennaio 2020".