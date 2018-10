Ronaldo,Manchester?un match emozionante

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - "Una vittoria importante in un match ricco di emozioni per me". Tre punti e grandi emozioni per Cristiano Ronaldo dopo lo 0-1 con cui la Juventus ha espugnato Manchester. "E' stato grande giocare di nuovo all'Old Trafford - aggiunge l'attaccante portoghese su Instagram -. Grazie a tutti i fan per l'accoglienza e il supporto". Cristiano non ha segnato, ma da una sua progressione sulla fascia è nato il gol partita di Dybala.