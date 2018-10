Motivexlab, servizi per l'automotive

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - "C'è chi vende made in Italy per un piatto di lenticchie. E chi ci investe". Per Paolo Pollacino, ex pilota di rally, e Elisabetta Ruffino, laureata in Scienze politiche con la passione per i libri, la scommessa si chiama MotivexLab, azienda di certificazione e controllo qualità per grandi nomi del settore automotive.

Le parole chiave sono velocità e consegna dei risultati in 24 ore. "L'idea - spiegano nel libro Tutto e subito edito da il Salvagente - è nata osservando un pit stop". In F1 il cambio gomme e il rifornimento sono questione di secondi. "Noi abbiamo preso esempio. E così siamo in grado di circoscrivere i problemi, evitando fermi che possono costare milioni di euro".

MotivexLab non è però solo velocità. "Per lavorare bene ci vuole un contesto a misura d'uomo". Ad Avigliana, la giornata inizia insieme - ingegneri, tornitori, segreterie - con la lettura di un libro di storie industriali di successo. Poi c'è la palestra per i dipendenti, le palle ergonomiche al posto delle sedie e la musica.