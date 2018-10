Molecola Coop Race, domenica la finale

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - Dopo 15 tappe nei centri commerciali di Piemonte e Liguria, Molecola Coop Race - la gara dei carrelli della spesa più pazza del mondo - arriva alla finalissima che, anche in questa terza edizione, si svolge a Torino. L'appuntamento è domenica 28 ottobre, alle 15, in via Roma, di fronte a Fiorfood Coop. In gara tutti i team che nelle tappe precedenti si sono classificati primi. La coppia che si aggiudicherà il titolo di Campione della spesa riceverà 1.000 euro in buoni spesa da utilizzare in tutti gli Ipercoop aderenti. In palio premi anche per le altre coppie finaliste. I concorrenti dovranno superare prove di abilità lungo il percorso: un concorrente spinge il carrello indossando una mega lattina di Molecola, la Cola tutta torinese, l'altro è seduto dentro il carrello. Si rafforza l'impegno di Nova Coop e Molecola nel comporre il 'carrello solidale' con la donazione al Gruppo Abele di una notevole quantità di prodotti.

L'evento, organizzato dall'Agenzia Zip, è patrocinato dalla Città di Torino.