Migranti lavoreranno in procura Torino

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - Migranti impegnati in attività di volontariato a Palazzo di giustizia. Succederà a Torino dove domani il procuratore capo Armando Spataro e la cooperativa sociale Ariel firmeranno un protocollo di intesa. L'iniziativa è destinata a stranieri in attesa di definizione della loro richiesta di asilo: saranno impiegati negli uffici della procura.

"In base all'accordo - informa Spataro in una nota - il nostro ufficio, che soffre di carenza di personale amministrativo, potrà utilizzare per lavori materiali semplici da 4 a 6 volontari, previamente selezionati, ospitati presso centri gestiti dalla cooperativa, in attesa della decisione sulle loro istanze di asilo". Il magistrato precisa che "nessun onere finanziario graverà sulla Procura di Torino e sul Ministero della Giustizia".