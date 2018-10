In nero dipendenti reclutati sui social

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - Giovani, reclutati sui social e tutti in nero. Sono i nove lavoratori scoperti in un autolavaggio della periferia di Torino dalla guardia di finanza.

La titolare, una 25enne di origini romene, è stata sanzionata per oltre 15 mila euro e rischia ora la sospensione dell'attività. Riscontrate anche anomalie contabili e amministrative, ora al vaglio degli inquirenti.

Dai controlli della guardia di finanza è emerso che l'intero staff aziendale era in nero. Esposto ad elevati rischi anche in termini di sicurezza, oltre che di garanzie assistenziali, il personale veniva impiegato in molteplici mansioni.