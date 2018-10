Giochi26:Piemonte pronto a dare impianti

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - "La questione della candidatura in sé è chiusa ma resta la nostra disponibilità a mettere a disposizione degli impianti che possano essere necessari a rendere più forte e competitiva la candidatura italiana". A ribadirlo il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino in occasione della presentazione della stagione sciistica della Via Lattea, il comprensorio sciistico in alta Valle di Susa. "Mi sarebbe piaciuto - ha detto Chiamparino - essere qui con le nostre montagne impegnate nella candidatura, ma ora guardiamo avanti. Come Regione abbiamo fatto tutti gli sforzi possibili e possiamo ancora contribuire a rendere più forte la candidatura italiana mettendo a disposizione gli impianti che si rendessero necessari". Chiamparino ha auspicato che dalla riunione prevista questo pomeriggio con i sindaci delle Valli olimpiche e la sindaca Chiara Appendino "possa emergere proprio una proposta del genere non per riaprire la nostra candidatura - ha concluso - ma per rendere più forte quella dell'Italia".