Festival poesia civile, premio a Neri

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - Sarà il novantenne Giampiero Neri, tra i decani della letteratura italiana contemporanea, il premiato alla carriera nella XIV edizione del Festival internazionale di poesia civile Città di Vercelli domani 25 ottobre. Il Festival, ammesso alla Unesco's World Poetry Directory, ha premiato in passato il siriano dissidente Faraj Bayrakdar, la poetessa-biologa Katherine Larson, la candidata Nobel Márcia Theóphilo, l'angry poet Tony Harrison, Lambert Schlechter e Ryszard Krynicki.

Il nuovo libro di Neri 'Non ci saremmo più rivisti', edito da Interlinea, costituisce un'autoantologia, con autografi e inediti dell'autore. Il poeta il 26 ottobre alle 11 incontrerà a Vercelli gli studenti del Liceo Scientifico Avogadro. Fra gli eventi dedicati ai grandi personaggi dell'arte e della letteratura il Festival dedica una serata in ricordo di Fabrizio De André, venerdì 26 ottobre alle 21 al Cinema Nuova Italia.

Parteciperanno Dori Ghezzi, Giordano Meacci e Francesca Serafini a colloquio con Darwin Pastorin.