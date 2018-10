Basket: Eurocup, Torino perde a Vilnius

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - La Fiat Torino perde per 86-79 sul campo dei lituani del Lietuvos Rytas Vilnius e resta a quota zero nella classifica del girone di Eurocup dopo quattro giornate. Non è bastata ai torinesi la rimonta che li ha portati dal 58-41 del terzo periodo fino al -3 (80-77) con poco più di 1' da giocare. Miglior realizzatore di Torino è stato Tony Carr con 20 punti seguito da Taylor con 19.