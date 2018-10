Bardonecchia, parte campagna stagionali

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - Stagionali allo stesso prezzo dello scorso anno, dal 27 ottobre all'11 novembre, 13 giornate gratuite sulle nevi delle località partner, un fitto calendario di eventi e, per la stagione 2019/2020, importanti investimento sul comprensorio sciistico. Bardonecchia si prepara all'avvio della stagione sciistica con la campagna Skipass Stagionali che offre vantaggi agli abbonati fra cui lo sconto del 20% sul pedaggio dell'autostrada A32. Fra le novità, una nuova 'blu' Chesal-Melezet, che permette di utilizzare l'area del Melezet che dal Chesal a quota 1805 riporta in località Plana alla partenza della seggiovia. È stato inoltre avviato un progetto di implementazione dell'area dello snow park del Melezet nell'area Selletta, sono iniziati i lavori per la nuova Alpine Coaster nel comprensorio del Colomion, un percorso su rotaia utilizzabile con bob a 2 posti, ed è stata incrementata la parte dedicata ai primi passi sugli sci. Non saranno invece utilizzabili le sciovie del Bosco e del Vallon Cros.