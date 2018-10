Allegri,battere lo United non è da tutti

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - "Non solo la concentrazione, ma anche i ritmi giusti per quasi tutta la partita". Per Massimiliano Allegri, quella con il Manchester United è stata una grande prestazione della Juventus. "Vincere in questo stadio non è da tutti - è il suo commento sui social -: complimenti ai ragazzi". Con l'1-0 dell'Old Trafford, la Juventus ha ipotecato il passaggio del turno in Champions League.