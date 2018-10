Start up tra Piemonte e Sicilia

(ANSA) - TORINO, 23 OTT - Legalità e integrazione sono le parole chiave di un progetto, tra Piemonte e Sicilia, che vede protagonista una storica tipografia di Venaria Reale. Per due settimane, tre migranti hanno seguito un tirocinio per imparare a usare macchinari e programmi, a gestire la grafica e a generare loghi, a occuparsi della produzione e della logistica.

I giovani - un 16enne della Guinea, un 17enne del Gambia e un 19enne della Nigeria - fanno parte con altri sei ragazzi siciliani di una start up di decorazione di accessori e abbigliamento. Sede due ville confiscate alla mafia a Villarosa (Enna). Il progetto 'Sud-Arte&Design' vede capofila l'associazione DonBosco2000.

"Si tratta di una sfida di integrazione tra migranti e italiani, tra persone che lavorano qui da sempre e persone appena arrivate - spiega Giuseppe Puonzo, uno dei tutor - Una esperienza di integrazione per dare a questi giovani gli strumenti per costruirsi una professione".