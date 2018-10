Smau, a Torino il Premio Innovazione

(ANSA) - TORINO, 23 OTT - C'è anche la Città di Torino fra i vincitori del Premio Innovazione Smau. Il riconoscimento è stato assegnato all'Amministrazione comunale per il progetto Torino City Lab e le collaborazioni con il mondo delle imprese, come quella con Intel per lo spettacolo dei droni di San Giovanni. "A Torino - ha ricordato l'assessora all'Innovazione, Paola Pisano - istituzioni pubbliche e atenei, anche in collaborazione con il mondo delle imprese, lavorano per creare le condizioni ottimali per farla crescere come culla dell'innovazione e dello sviluppo di tecnologie inclusive e sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale".

"Tecnologie utili al territorio - ha aggiunto - capaci di dare spazio a nuove professioni, migliorare la qualità della vita quotidiana e generare benessere diffuso". Dall'assessora è poi arrivato un ringraziamento alla sindaca Chiara Appendino "che - ha sottolineato - ha sempre creduto e supportato questo progetto che porterà un cambiamento all'intero Paese".