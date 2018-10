Cc,in pensione comandante scuola Cernaia

(ANSA) - TORINO, 23 OTT - Cerimonia di avvicendamento oggi alla caserma Cernaia di Torino: il comandante della Scuola Allievi Carabinieri, colonnello Benedetto Lauretti, va in pensione. Lo sostituisce il colonnello Francesco Laurenti.

"Dopo oltre 40 anni di servizio nell'Arma, sarò collocato in congedo", spiega Lauretti, che in carriera ha preso parte all'operazione Cartagine, dal nome del porto colombiano da cui partì un carico di cinque tonnellate di droga intercettate dai carabinieri a Borgaro Torinese nel marzo del 1994. A distanza di 24 anni, quell'operazione è considerata ancora oggi il più ingente sequestro di stupefacente mai effettuato in Italia.

"Nell'esprimere i miei sentimenti di profondo orgoglio per gli incarichi ricoperti nell'arco della mia carriera - continua Lauretti - formulo alle Autorità e alle persone con cui ho avuto l'onore e il piacere di collaborare, gli auguri più sinceri di buon lavoro".