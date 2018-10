'Cannibali' fabbriche, tre arresti

(ANSA) - TORINO, 23 OTT - Sono stati sorpresi all'interno di un capannone in disuso, a Rivoli, mentre cercavano di rubare una grondaia di rame lunga 40 metri. Tre romeni, tre i 14 e i 22 anni, sono stati arrestati dai carabinieri, che li sospettano di altri colpi analoghi.

I 'cannibali' delle fabbriche in disuso sono stati fermati all'interno della 'Nuova demolizioni', società di corso Allamano specializzata nello smontaggio e nel recupero di automezzi in fase di procedura fallimentare. Lo scorso agosto il proprietario, un 57enne, si è suicidato lanciandosi dal tetto del capannone.

A dare l'allarme è stato un automobilista di passaggio, che ha notato delle ombre all'interno della ditta. I tre sono stati fermati dai carabinieri mentre caricavano la refurtiva a bordo di un camion.