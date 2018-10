'Brucio anch'io', mostra su incendi 2017

(ANSA) - TORINO, 23 OTT - Una mostra per educare alla prevenzione degli incendi e per fare riflettere sugli enormi danni all'ambiente causati dai roghi. E' stata allestita con queste finalità, dalla Città metropolitana di Torino, "Brucio anch'io", aperta al pubblico fino all'inizio di novembre, dalle 14 alle 17 (dal lunedì al venerdì) nella sede di corso Inghilterra 3. La mostra ricorda i devastanti incendi boschivi che nell'ottobre 2017 distrussero 10 mila ettari in Piemonte, in particolare nel Pinerolese, in Valle di Susa e nel Canavese.

Tra le superfici boschive finite in fumo quelli nel Parco di interesse provinciale del Monte Tre Denti-Freidour, a Cumiana, centinaia di ettari nella bassa e media Valle di Susa e nella Valle Orco. L'ideazione della mostra è opera della naturalista Federica Caprioglio e del biologo Marco Demaria, illustratori che hanno coinvolto gli allievi di un corso di disegno. Oltre a dipinti e sculture, fotografie, filmati e pannelli illustrativi spiegano quale patrimonio è andato perduto.