Apart, 36 antiquari a Torino

(ANSA) - TORINO, 23 OTT - Sono 36 gli espositori, di cui 16 in arrivo da altre regioni e dall'estero, presenti, da domani al 28 ottobre, alla seconda edizione di Apart Fair. Porteranno nella storica palazzina della Promotrice delle Belle Arti, confermata come sede, le opere migliori, dall'archeologia al design contemporaneo, da Europa, Asia e Africa. Autenticità delle opere e correttezza delle attribuzioni sono garantite dal comitato scientifico della Federazione Italiana Mercanti d'Arte.

La manifestazione, organizzata dall'Associazione Antiquari Piemontesi (Apa), in collaborazione con l'Ascom Torino e la Federazione italiana Mercanti d'arte e con il patrocinio di Turismo Torino, anticipa la settimana dedicata alle arti a Torino. La Galleria Cinquantasei di Bologna esporrà 50 opere di Sironi, alcune inedite, mentre un altro spazio sarà dedicato a Guttuso. "Una mostra interamente autofinanziata e gestita, un'opportunità di fruizione estetica e una testimonianza di ripresa del mercato", spiega Marco Lombardo, presidente Apa.