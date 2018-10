Vaccino influenza, via campagna Piemonte

(ANSA) - TORINO, 22 OTT - Parte martedì 13 novembre, in Piemonte, la campagna stagionale di vaccinazione contro l'influenza. L'obiettivo dell'Assessorato regionale alla Sanità è raggiungere il 75% dei soggetti interessati. La vaccinazione è gratuita per le persone dai 65 anni e per chi, tra i 6 mesi e i 64 anni, soffrono di malattie croniche che, in caso di influenza, possono sviluppare gravi complicazioni.

Nella campagna sono coinvolti anche i farmacisti che, in virtù dell'accordo siglato dalla Regione con Federfarma e Assofarm, consegnano i vaccini ai medici e ai pediatri. E si impegnano a sensibilizzare i pazienti sull'importanza della vaccinazione.

Lo scorso anno in Piemonte, tra la metà di ottobre e la fine di aprile, sono stati circa 670.000 i piemontesi colpiti dall'influenza, che fa aumentare gli accessi al Pronto Soccorso e i ricoveri in ospedale ed è un'importante causa di assenza dal lavoro. Durante la stagione influenzale 2017-2018 sono state somministrate circa 636.000 dosi di vaccino antinfluenzale.