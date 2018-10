Ronaldo: nulla mi turba, si saprà verità

(ANSA) - TORINO, 22 OTT - "Sono fiducioso, mi sto divertendo e godendo la mia vita, ci sono persone che si occupano per me di altri aspetti, alla fine si saprà la verità, questa è la cosa più importante. Ho tutto: gioco in un club fantastico, ho una famiglia fantastica, 4 figli, la salute, il benessere, il resto non mi turba". Così Cristiano Ronaldo, a Manchester, in risposta a una domanda sull'inchiesta negli Usa per il presunto stupro del 2009.