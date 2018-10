Mourinho, 'Juve favorita Champions' (2)

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - "Cristiano Ronaldo è uno dei calciatori di tutti tempi, e la Juve e' tra le favorite alla vittoria finale in Champions". Lo dice Josè Mourinho, alla vigilia di Manchester United-Juve. "Loro - h detto il tecnico, nella conferenza all'Old Trafford - hanno un giocatore che la differenza - aggiunge Mourinho a proposito di CR7 -, Cristiano Ronaldo è a un livello in cui non ha bisogno che si parli di lui, è uno dei migliori giocatori al mondo e nessuno può dire altrimenti. Quindi la Juve è più che una candidata".