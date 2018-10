Magneti Marelli passa a Calsonic Kansei

(ANSA) - TORINO, 22 OTT - Fca ha venduto Magneti Marelli a Calsonic Kansei, società del settore automotive nata in Giappone. L'operazione, che ha un valore di 6,2 miliardi di euro e punta "a creare un leader indipendente della componentistica automotive", è stata annunciata oggi, in un comunicato congiunto da Fca, Magneti Marelli e Calsonic Kansei.

Le società garantiscono la volontà di mantenere le attività in Italia e i livelli occupazionali.

Sulla scia della cessione, vola in avvio di scambi a Piazza Affari Fca. Il titolo guadagna il 6,55% a 14,35 euro.