IoLavoro, 5.500 posti tra Ict e turismo

(ANSA) - TORINO, 22 OTT - Torna a Torino IoLavoro, organizzata da Agenzia Piemonte Lavoro, con l'assessorato al Lavoro e alla Formazione professionale della Regione Piemonte e il finanziamento del Fondo Sociale Europeo. Sono 100 le aziende e le agenzie per il lavoro che partecipano con 5.550 offerte di lavoro nei settori Ict-digital, automotive, socio sanitario, elettronica, turistico alberghiero, tour operator, ristorazione, grande distribuzione e commercio, agroalimentare, tecnologico, bancario, assicurazioni, chimico, meccanico, materie plastiche.

"Anche in questa edizione IoLavoro presenta un'intera area dedicata all'integrazione tra sistema scolastico-formativo e mondo del lavoro", spiega Pentenero. "IoLavoro rappresenta anche una possibilità di accesso a diversi servizi, come i Centri per l'Impiego regionali, un'opportunità di dibattito sulla riorganizzazione dei servizi pubblici per l'impiego regionali e sui temi attuali del mercato del lavoro", aggiunge il direttore di Agenzia Piemonte Lavoro, Claudio Spadon.