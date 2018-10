Bonucci, United mi voleva questa estate

(ANSA) - TORINO, 22 OTT - "Quest'estate c'è stata la possibilità di trasferirmi a Manchester, quando ho capito che avrei lasciato il Milan. Io, però, volevo tornare a casa".

Questo il retroscena svelato da Leonardo Bonucci nell'intervista pubblicata dal quotidiano britannico The Telegraph alla vigilia della sfida di Champions della Juventus contro lo United di Mourinho: "C'era un solo posto in cui volevo andare, la Juventus - ha aggiunto il difensore, tornato in bianconero dopo un solo anno al Milan -. C'è stato interesse del City nel 2016, poi quello dello United quest'estate, ma la mia decisione era irremovibile".