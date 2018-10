Azimut in Florida con flotta di 17 unità

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Azimut Yachts ha annunciato la sua partecipazione al Fort Lauderdale Boat Show (31 ottobre-4 novembre), il salone nautico più importante degli Usa, con una flotta di 17 imbarcazioni. "Sarà l'occasione per consolidare la nostra posizione di leader dei cantieri stranieri negli States" ha detto Federico Ferrante, presidente di Azimut/Benetti Usa.

Tre i modelli al loro esordio americano: l'S6, coupé puro, il superyacht Grande 25 Metri, e l'Atlantis 51. "E' uno dei momenti più importanti della stagione" ha aggiunto Ferrante -. Il 38% del mercato Azimut è rappresentato dalle Americhe, con punte del 50% per alcune tipologie di imbarcazioni. La Florida è una delle zone con il più alto tasso di vendita". Il Gruppo ha a Fort Lauderdale un ufficio con 12 dipendenti, e un magazzino ricambi del valore di 1,5 mln di dollari. In Usa Azimut opera in partnership con la società di dealer Marine Max, quotata alla Borsa di New York e con oltre 60 sedi sparse sul territorio.