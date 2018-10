Allegri, gara giusta per ipotecare turno

(ANSA) - TORINO, 22 OTT - Quello contro il Manchester United "è un passaggio importante, perché in caso di vittoria avremo ipotecato il passaggio di turno. Loro sono una squadra forte, molto fisica, dovremo giocare bene tecnicamente". All'Old Traffort, Massimiliano Allegri chiede alla sua Juventus di giocare "una partita giusta". "Sabato ci abbiamo messo una pietra sopra troppo presto - ricorda -, domani bisogna stare dentro la partita per cento minuti, perché qui le partite non finiscono mai".