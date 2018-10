Al via il restauro Sacra di San Michele

(ANSA) - TORINO, 22 OTT - Apre il cantiere per il restauro della Sacra di San Michele dopo l'incendio del gennaio 2018.

Grazie ad un investimento di un milione di euro del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sono stati montati i ponteggi e sono iniziati i lavori. "La prontezza nella erogazione delle risorse - osserva il segretario regionale del Mibac per il Piemonte, Gennaro Miccio - conferma l'attenzione del Ministero nei confronti del patrimonio culturale piemontese".

Secondo il soprintendente Luisa Papotti, "il cantiere restituirà integro il paesaggio del Monte Pirchiriano e l'immagine della Sacra; al tempo stesso offrirà l'opportunità di affrontare il tema complesso della sicurezza di un monumento di grande valore emblematico".

La conclusione del primo lotto, che restituirà piena agibilità ai locali del convento, è prevista entro marzo 2019.

La procura di Torino, intanto, intende chiedere l'archiviazione dell'inchiesta sul rogo del monumento simbolo della Regione Piemonte. Dalla perizia chiesta dal procuratore aggiunto Vincenzo Pacileo, secondo quanto appreso, non emergerebbero elementi per sostenere l'accusa in un processo contro l'unico indagato, l'operaio di una ditta edile che stava eseguendo lavori di ristrutturazione. Secondo i periti, l'incendio si è innescato per i lavori, che però sono stati eseguiti a regola d'arte. L'operaio, inoltre, è rimasto a vigilare l'area per il tempo dovuto (circa un'ora). Le fiamme, nate dalla stesura di uno strato di bitume per impermeabilizzare il tetto, hanno covato in maniera invisibile e sono divampate circa tre ore dopo la fine dei lavori. In sostanza si è trattato di un incidente.