Mazzarri, "Torino, occasione sprecata"

(ANSA) - BOLOGNA, 21 OTT - Bologna e Torino si spartiscono la posta. Per Mazzarri e il Torino è un'occasione sprecata. "Siamo stati incapaci di gestire il risultato. In futuro se mai ci troveremo in questa situazione dirò ai ragazzi di far finta di essere sotto 2-0 e non avanti", attacca il tecnico granata, che dopo il triplice fischio ha l'amaro in bocca dettato dal rimpianto: "Abbiamo creato quattro occasioni nitide nel primo tempo e altrettanto nella ripresa e abbiamo subito due gol senza che il nostro portiere facesse una parata". Mazzarri difende Belotti, a secco dal 23 settembre: "Non era al meglio, ha avuto un problema nella rifinitura, ma ha voluto stringere i denti. Per questo l'ho sostituita". E se la prende con la sfortuna e anche con i suoi: "C'è stata una spinta in area su Izzo da parte di Nagy. Ma sottovalutiamo i pericoli e non gestiamo i momenti della gara. Dobbiamo lavorare per crescere".