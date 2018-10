Juve, Bonucci 'ora guardiamo avanti'

(ANSA) - TORINO, 21 OTT - "Se si pensava che il nostro cammino sarebbe stato senza ostacoli, abbiamo avuto la risposta". Il pareggio per 1-1 con il Genoa deve essere uno sprone per la Juventus secondo Leonardo Bonucci, che sui social analizza la prima partita non vinta dai bianconeri in questo inizio di stagione da record: "Inutile guardarci indietro - ha proseguito Bonucci, colpevole insieme al resto della difesa sul gol di Bessa che ha regalato il pari ai grifoni -. Adesso c'è da guardare avanti e pensare a martedì. A Manchester per una grande partita". Una consapevolezza, quella della difficoltà della partita con il Genoa, che accomuna Bonucci e De Sciglio, rientrato dopo il problema muscolare ma non schierato da Allegri: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e così è stato - il messaggio del laterale su Twitter -. Peccato, ma ora dobbiamo solo concentrarci sulla prossima".