Chiamparino, Vco ha dimostrato saggezza

(ANSA) - TORINO, 21 OTT - "La comunità del VCO ha dimostrato saggezza e responsabilità, respingendo una proposta illusoria che avrebbe messo seriamente a rischio le certezze e quindi le prospettive di quella provincia, nonostante qualche intervento un po' scomposto del mio collega ed amico Fontana". Così il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, sul referendum per il distacco del Vco. Alle 19 la percentuale dei votanti era 27,27%, per essere valido il referendum necessita di un doppio quorum: voto del 50% più uno e 'sì' pari al 50% più uno degli aventi diritto, cioè almeno 71.689. "Per noi comunque - continua Chiamparino - questo risultato rappresenta un incentivo in più per andare avanti con gli impegni che ci siamo assunti e che stiamo già concretizzando. In ogni caso è stata una fase in cui si è discusso di più del rapporto fra aree metropolitane e aree decentrate e questo è stato comunque utile".