Truffe anziani, 95 controlli nel 2018

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - Una decina di veicoli sono stati sequestrati dalla polizia, a Torino, nel campo nomadi di corso Unione Sovietica. L'operazione nel corso dell'ultimo controllo straordinario disposto dal questore Francesco Messina nell'ambito del progetto Medusa per contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani.

Nell'ambito di questo progetto, i controlli dall'inizio dell'anno sono stati 95. Più di sessanta sono state le truffe, tentate o consumate, scoperte. Oltre 700 poliziotti sono stati impiegati nei campi nomadi di Torino - in via Lega, Strada dell'Aeroporto, via Germagnano, Corso Unione Sovietica - e di Ivrea.

Il bilancio di questa attività della polizia, dall'inizio dell'anno, è di 19 persone arrestate, 15 denunciate e 1.500 identificati. I veicoli controllati sono stati 800, di cui 22 sequestrati.