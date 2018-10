Premio Bottari Lattes Grinzane a Yu Hua

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - È Yu Hua con Il settimo giorno (Feltrinelli; traduzione di Silvia Pozzi) il vincitore del Premio Bottari Lattes Grinzane 2018 per la sezione Il Germoglio, dedicata ai migliori libri di narrativa italiana o straniera pubblicati nell'ultimo anno. La cerimonia di premiazione, presso il Castello di Grinzane Cavour (Cuneo), è stata condotta dalla scrittrice e giurata del Premio Sandra Petrignani. Protagonisti gli studenti, rappresentanti delle 25 Giurie Scolastiche, i cui 400 voti hanno determinato il vincitore.

Il settimo giorno è un viaggio nell'Aldilà di un uomo vissuto nella Cina del capitalismo socialista e delle sue contraddizioni, un'avventura di sette giorni, in cui conoscenti e sconosciuti incontrati raccontano la propria storia nell'inferno dell'Aldiqua, tra demolizioni forzate, corruzione, tangenti, feti abbandonati, poveri che vivono in bunker sotterranei, traffico di organi, consumismo sfrenato. Per la giuria "il capolavoro di Yu Hua", che lo ha quindi preferito agli altri romanzi finalisti.