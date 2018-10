Chiamparino,gendarmi come governo Italia

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - "Al di là delle violazioni delle convenzioni tra gli Stati, mi indigna il comportamento dei gendarmi francesi, un atteggiamento che peraltro li accomuna all'attuale governo italiano: hanno davanti persone ma le trattano come merci. Anzi trattano i migranti come cani, che una volta venivano abbandonati in autostrada". Così il governatore del Piemonte, Sergio Chiamparino, in tema di migranti, a margine della presentazione del Rapporto Rota a Torino.