Torino, corteo anti-spaccio in periferia

(ANSA) - TORINO, 19 OTT - Un centinaio di persone è sceso in strada, questa sera a Torino, un corteo contro lo spaccio. La manifestazione, indetta dai comitati spontanei dei quartieri Aurora e Barriera di Milano, è partita da corso Vercelli, all'angolo con via Sempione, ed è proseguita sino in piazza Alimonda.

Al corteo hanno partecipato diverse associazioni dei commercianti e alcuni esponenti politici di destra. Alcuni manifestanti impugnavano una fiaccola.