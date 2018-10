Torino, anagrafi più dipendenti

(ANSA) - TORINO, 19 OTT - Mezz'ora di tempo medio per il rilascio di ogni carta d'identità elettronica e l'assegnazione, da dicembre, di almeno 8 dipendenti alle anagrafi per compensare le carenze di organico. Sono le novità principali dell'intesa raggiunta oggi fra la Città e le organizzazioni sindacali sul tema dell'organizzazione del lavoro nell'anagrafe centrale e in quelle decentrate.

L'accordo riguarda rafforzamento dell'organico, miglioramento delle dotazioni tecnologiche, realizzazione di percorsi formativi, tempi medi necessari all'emissione delle carte d'identità elettroniche. E, inoltre, definizione di nuove indennità per i lavoratori, apertura straordinaria degli uffici il sabato mattina e interventi alla sede centrale per favorire l'accesso agli sportelli riservati alle carte elettroniche e a quelli che si occupano del rilascio di altri documenti.

Il documento prevede, inoltre, che i servizi anagrafici abbiano la priorità sugli altri uffici dell'ente nella sostituzione delle apparecchiature informatiche