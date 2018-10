Tennis: Binaghi, sogno Atp Finals Torino

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - "Le Atp Finals a Torino sono una grande opportunità, un sogno da realizzare. Ne ho già parlato con il presidente del Coni Malagò e chiesto un parere al Comune di Torino, alla Regione Piemonte e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri perché per organizzare la più grande manifestazione di tennis al mondo serve un impegno finanziario notevole".

Il presidente della FederTennis, Angelo Binaghi, apre alla possibilità di ospitare le Atp Finals a Torino dal 2021 e per 5 anni, qualora le condizioni fossero favorevoli. "E' una possibilità - aggiunge Binaghi, durante la presentazione della Next Gen - da studiare a fondo, faremo tutto il possibile per realizzare un sogno se i nostri compagni di viaggio saranno tutti d'accordo. Domani farò un approfondimento durante il Consiglio Federale a Trieste".