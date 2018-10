Smog, 4 mln per veicoli commerciali

(ANSA) - TORINO, 19 OTT - Via libera della Giunta regionale del Piemonte alla delibera che definisce i criteri per l'assegnazione di 4 milioni di euro per l'acquisto di veicoli commerciali in sostituzione di quelli inquinanti e quindi fermati dai provvedimenti antismog. Il bando, che sarà pubblicato entro fine anno e rimarrà aperto fino all'esaurimento della dotazione, riguarda micro, piccole e medie imprese per l'acquisto di veicoli di tipo elettrico puro, ibrido, metano, gpl, metano o gpl bifuel. Ammesse anche le spese per la conversione dei motori attualmente alimentati a gasolio con altri meno inquinanti.

L'istruttoria sarà condotta dalla Regione stessa e da Unioncamere, anche tramite le singole Camere di Commercio. Per ogni singolo contributo ammesso è prevista un'assegnazione tra i mille e i 10mila euro, a seconda dell'entità della sostituzione o della conversione.