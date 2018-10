Scossa terremoto 2.7 in Val Sangone

(ANSA) - TORINO, 19 OTT - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata questa mattina dall'Ingv (istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia) a 5 km da Coazze (Torino), in val Sangone. Il sisma si è verificato a una profondità di 20 chilometri ed è stato avvertito anche in alcune località delle Valli Chisone e Susa e in alcuni quartieri di Torino. Non sono segnalati danni.