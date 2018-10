Sanlorenzo yacht punta a Sudest asiatico

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Crescere nel sud-est asiatico, in particolare a Singapore, in Malesia e in Indonesia. E' l'obiettivo della Sanlorenzo Yacht, che opera da oltre cinquant'anni nel settore nautico. Resta un mercato centrale anche quello americano, per il quale ha costruito, grazie al supporto di Sace Simest, un super-yacht da 32 metri del valore di oltre 4 milioni di dollari. "Siamo riusciti a superare gli anni pesanti della crisi, che ha colpito il settore nautico in tutto il mondo - sottolinea Massimo Perotti, che ha acquisito nel 2005 la quota di maggioranza ed è oggi presidente e amministratore delegato - senza perdere neppure un dipendente e senza fare un giorno di cassa integrazione. Ora stiamo tornando ai livelli di fatturato pre-crisi, puntando molto sull'export. Il nostro portafogli ordini è in crescita del 10% rispetto al 2018".

"In Europa i nostri principali mercati sono, oltre all'Italia, Francia e Germania", spiega Perotti.