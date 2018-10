Malattie rare, a Torino campagna su Ipf

(ANSA) - TORINO, 19 OTT - La Fibrosi Polmonare Idiopatica (Ipf) è una malattia rara che colpisce i polmoni e toglie il fiato di cui soffrono almeno 15 mila italiani. Per creare sensibilizzazione su una patologia che colpisce soprattutto gli uomini ultrasessantenni, sabato 20 ottobre nel centro di Torino e poi presso il centro commerciale 'Le Gru' di Grugliasco una troupe del progetto 'Voci sott'acqua' ideato da Reverb con il contributo di Boehriger Ingelheim, intervisterà i passanti, in collaborazione con la neonata associazione piemontese Insieme per fare onlus. "Conoscere la malattia e i suoi sintomi - ricordano i promotori dell'iniziativa - è fondamentale per agevolare una diagnosi precoce, strumento determinante per mettere in atto percorsi riabilitativi efficaci. Nei malati di Ipf gli alveoli polmonari si riempiono di tessuto cicatriziale che rende impossibile lo scambio di ossigeno e anidride carbonica del sangue".