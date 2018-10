Leon, via Roma avrà altre luci di Natale

(ANSA) - TORINO, 19 OTT - L'addio di Luci d'Artista è dovuto a motivi tecnici ed "è solo temporaneo. Via Roma comunque non rimarrà al buio a Natale". Lo ha precisato l'assessora alla Cultura, Francesca Leon, a margine dell'inaugurazione della Japan Week. "Fra piazza Carlo Felice e piazza San Carlo - ha detto - verranno installate delle stelle luminose blu a 10 e 12 punte, già della Città. Tra piazza San Carlo e piazza Castello ci sarà invece un drappeggio di fili luminosi bianchi, a partire dai primi di novembre".

Leon ha spiegato che in via Roma non è stato possibile collocare il Planetario di Carmelo Giammello "perché sono stati tolti dei ganci dalle facciate dai palazzi e l'opera è troppo pesante. L'artista sta lavorando per alleggerirla e nel 2019 tornerà in via Roma". Anche le Palle di Neve di Enrica Borghi, nel 2017 in via Vanchiglia, non ci saranno "perché hanno bisogno di restauro". "Per il 2019 lavoreremo con le associazioni dei commercianti, i titolari di grandi catene e i proprietari di immobili", ha detto Leon.